В школе Петропавловска-Камчатского прорвало трубу с горячей водой

Пострадавших нет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Трубу с горячей водой прорвало в средней школе №11 в Петропавловске-Камчатском, никто не пострадал, сообщили ТАСС в администрации города.

"Специалисты приступили к устранению аварийной ситуации. Школьникам предложено забрать верхнюю одежду из гардероба, поскольку там наблюдается повышенная влажность из-за аварии. Ситуация находится на контроле у руководства школы и управления образования администрации города. Угрозы для школьников нет", - рассказали в администрации города.

Уточняется, что в коммунальной аварии никто не пострадал. Эвакуация школьников не проводилась.