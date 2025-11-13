Суд обязал строившего дома в Магадане подрядчика вернуть 429 млн рублей

Госконтракт на строительство второй очереди жилого района "Гороховое поле" признали недействительным

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Магаданской области признал недействительным госконтракт на строительство второй очереди жилого района "Гороховое поле" в Магадане. Подрядчик должен вернуть в бюджет порядка 429 млн рублей, сообщается на сайте суда.

В апреле 2025 года в Арбитражный суд Магаданской области поступил иск, поданный региональной прокуратурой. Надзорный орган просил суд признать недействительным государственный контракт на строительство второго этапа жилья в районе "Гороховое поле". Прокуратура указала, что госконтракт был заключен с единственным поставщиком с нарушением закона о контрактной системе. Также прокуратура отметила, что подрядчик допустил множественные нарушения условий госконтракта в части сроков выполнения работ, порядка их выполнения, ведения технической документации.

"Арбитражный суд пришел к выводу, что требования прокуратуры подлежат удовлетворению. <…> Cуд взыскал с ООО "СТС" в пользу Минстроя Магаданской области денежные средства в размере около 429 млн рублей", - говорится в сообщении.