В Коркино устранили аварию, которая оставила город без водоснабжения
Редакция сайта ТАСС
05:48
ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Коммунальную аварию, которая утром оставила без водоснабжения город Коркино и поселок Роза Челябинской области, устранили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Коркинского муниципального округа Александр Орел.
"Авария устранена. Насосы запущены. Приступили к наполнению системы водой", - говорится в сообщении.
Со ссылкой на главу муниципального округа сообщалось, что в 05:00 (03:00 мск) была обнаружена серьезная утечка на насосном коллекторе. Насосную станцию затопило. Это стало причиной, по которой свыше 37 тыс. жителей остались без водоснабжения.