В Коркино устранили аварию, которая оставила город без водоснабжения

Насосы приступили к наполнению системы водой

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Коммунальную аварию, которая утром оставила без водоснабжения город Коркино и поселок Роза Челябинской области, устранили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Коркинского муниципального округа Александр Орел.

"Авария устранена. Насосы запущены. Приступили к наполнению системы водой", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на главу муниципального округа сообщалось, что в 05:00 (03:00 мск) была обнаружена серьезная утечка на насосном коллекторе. Насосную станцию затопило. Это стало причиной, по которой свыше 37 тыс. жителей остались без водоснабжения.