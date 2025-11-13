У пострадавших в пожаре в больнице Саратова наблюдается легкая степень отравления

На месте происшествия от МЧС работали 48 человек и 10 единиц техники

САРАТОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Легкая степень отравления продуктами горения диагностирована у семи пострадавших при пожаре в инфекционной больнице в Саратове. Площадь возгорания составила 150 кв. м, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"По уточненной информации, площадь пожара составила 150 кв. м, семь человек пострадали (легкая степень отравления продуктами горения). Из здания были эвакуированы 97 человек", - сообщили в управлении.

На месте происшествия от МЧС работали 48 человек личного состава и 10 единиц техники.

Сообщение о пожаре в областной инфекционной больнице имени Иванова на Московском шоссе поступило около 01:30 мск. Возгорание было ликвидировано. Причина ЧП устанавливается. В прокуратуре региона сообщили о начале проверки в связи с произошедшим. Как сообщили ТАСС в надзорном органе, пострадали три медика и четыре пациента.