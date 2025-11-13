ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Урале стартовал форум "Экспортный марафон" с участием представителей бизнеса

В рамках деловой программы состоятся научно-популярные лекции, лекции о международном продвижении и ИИ-маркетинге, а также международная биржа контактов
05:56

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Международный форум "Экспортный марафон - 2025", в котором принимают участие представители бизнеса, государственных органов и эксперты из восьми стран, стартовал в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС. Гости в ближайшие два дня обсудят тренды мировой торговли, основные экспортные направления России и меняющуюся структуру экономики.

"В сегодняшних реалиях экспорт требует определенных вложений со стороны предпринимателей - и временных ресурсов, и внутренних административных, финансовых, но в то же время экспорт был и остается реальной возможностью для масштабирования бизнеса, покорения новых рынков, расширения объема продаж", - отметил заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов.

В рамках деловой программы состоятся научно-популярные лекции, лекции о международном продвижении и ИИ-маркетинге, международная биржа контактов. В панельной дискуссии с публичной лекцией о фрагментации мировой экономики принимает участие экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Мы осознанно решили в этом году разделить [программу] на два дня: первый день - это выступление звездных спикеров, это вопросы глобальной политики, это вопросы глобальных взаимоотношений между странами, <…> также рассмотрим отдельные кейсы крупных компаний - как люди вышли на рынок, развивались, второй день будет посвящен уже точечным инструментам, <…> моментам, которые интересуют самих предпринимателей", - сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Ежегодно "Экспортный марафон" объединяет более тысячи участников, особое внимание на форуме уделяется достижениям местных экспортеров, развитию экспортного потенциала Свердловской области. 

