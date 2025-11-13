В парках Москвы высадили более 800 тыс. луковичных растений

Цветники также обновили и подготовили для зимне-весеннего сезона

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Осенняя высадка луковичных растений, которые сформируют основу для будущего цветения весной, завершилась в столичных парках. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте культуры.

"Всего этой осенью в парках высадили более 800 тыс. тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других растений. Цветники также обновили и подготовили для зимне-весеннего сезона. Жители и гости столицы смогут наблюдать весенние пейзажи в парках "Царицыно", "Сокольники", Парке Горького и других зонах отдыха", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

На клумбах в музее-заповеднике "Коломенское" высадили более 300 тыс. растений - гиацинты, тюльпаны, нарциссы, ирисы и рябчики. Клумбы после посадки утеплили специальным материалом для сохранения влаги и защиты от холодов. Весенний сезон в Парке Горького, Нескучном саду и на Воробьевых горах откроют первоцветы: нарциссы, крокусы, декоративный лук и гиацинты. Особое внимание уделили новым сортам двулетней виолы, также известной как "анютины глазки" - посетители парка увидят цветение Виолы Виттроки и Виолы рогатой.

В усадьбе Воронцово цветочные композиции дополнили 38 тыс. тюльпанов разных сортов, а в парке "Фили" высадили более 35 тыс. луковичных тюльпанов - весной на клумбах раскроются розовые, красные, желтые и белые бутоны. Нарциссы, мускари, сцилла и крокусы зацветут и в музее-заповеднике "Царицыно". Более 2 тыс. многолетних растений высадили в парке "Северное Тушино". Композицию украсят шалфей, лаванда и гортензии, они придадут цветникам объем и динамику.

Кроме того, в саду "Эрмитаж", Лианозовском парке, усадьбе Алтуфьево, музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" и усадьбе Люблино, парке по Борисовским прудам и зоне отдыха "Борисовские пруды", ландшафтном парке "Митино" и Измайловском парке можно будет увидеть обновленные цветники. На всех клумбах заменят грунт, ограждения и украсят декоративными злаковыми растениями.