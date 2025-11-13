Володин поздравил войска РХБЗ с профессиональным праздником

Председатель Госдумы пожелал солдатам и офицерам крепкого здоровья и успехов в службе

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Солдаты и офицеры войск радиационной, химической и биологической защиты проявляют мужество и героизм, участвуя в специальной военной операции, вносят вклад в обеспечение безопасности граждан РФ. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении войск РХБЗ с профессиональным праздником.

"Войска РХБ3 решают сложные и ответственные задачи, направленные на противодействие вызовам и угрозам, повышение обороноспособности России. Сохраняя лучшие традиции, солдаты и офицеры участвуют в достижении целей специальной военной операции, проявляют мужество и героизм. Вносят вклад в обеспечение безопасности наших граждан", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

Он также пожелал солдатам и офицерам РХБ3 крепкого здоровья и успехов в службе.

День войск радиационной, химической и биологической защиты в Вооруженных силах России ежегодно отмечается 13 ноября. Он был утвержден указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.