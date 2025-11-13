Победители конкурса "Семейная память" отправятся по местам боевой славы

Участие приняли более 5 тыс. школьников и студентов СПО

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Победители всероссийского конкурса "Семейная память" отправятся в туры по местам боевой славы своих предков. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра Росмолодежи.

"Завершился финал всероссийского исследовательского конкурса "Семейная память". С 10 по 13 ноября участники со всей страны встретились в круглогодичном молодежном историко-культурном центре "Истоки" в городе Печоры Псковской области, чтобы представить свои проекты, посвященные семейной истории времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

По итогам конкурса определены 16 победителей и призеров. Они получили сертификаты на оформление родословного древа и уникальные туры по местам боевой славы своих родственников.

Более 5 тыс. школьников и студентов СПО приняли участие в конкурсе, исследуя судьбы своих предков. В финал вышли 52 юных исследователя в возрасте от 11 до 17 лет. Конкурс включал две номинации: "Исследовательский проект" и "Творческий проект". Участники подготовили доклады с презентациями, а во второй - представили свои работы в различных формах искусства - живописи, фотографии, кино или литературных произведениях. Работы оценивали ведущие эксперты в области истории, генеалогии и педагогики.

"Конкурс "Семейная память" в современных условиях решает ключевую задачу - обеспечивает преемственность и связь с историей. Он служит эффективным инструментом формирования гражданской позиции, где каждое исследование - личный вклад в сохранение памяти о подвигах предков. Эта работа закладывает нравственный фундамент будущего, основанный на семейных ценностях и глубоком понимании прошлого", - отметила руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Всероссийский исследовательский конкурс "Семейная память" помогает молодым исследователям не только узнать историю своих семей, но и развивает навыки работы с архивными материалами, укрепляя семейные ценности и патриотическое сознание. Организатор - Роспатриотцентр Росмолодежи при поддержке Движения первых и движения "Юнармия".