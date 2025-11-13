В Петербурге восстановили асфальт после прорыва трубы

Движение машин осуществляется без ограничений

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты восстановили асфальтобетонное покрытие на проспекте Энгельса, где вечером 8 ноября на проезжую часть вытекла вода из-за прорыва трубы холодного водоснабжения, а также просел грунт. Запущено автомобильное движение, сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

"Асфальтобетонное покрытие восстановлено, временные дорожные знаки и ограждения демонтированы. С 04:30 автомобильное движение осуществляется без ограничений", - сообщили в Водоканале.

Ранее ТАСС сообщал, что вечером 8 ноября при проведении земляных работ сторонней организацией на пр. Энгельса, 22, были повреждены труба холодного водоснабжения диаметром 50 см и труба водоотведения диаметром 60 см. В результате образовался провал асфальта площадью 40 кв. м и глубиной 2 м из-за размыва грунта.

В 01:30 9 ноября специалисты "Водоканала" локализовали вытекание, оперативно были выполнены работы по уборке песка с проезжей части и установке ограждений. В ночь на 10 ноября технологические нарушения были ликвидированы. После этого специалисты приступили к засыпке котлована, которую завершили утром 12 ноября. По факту происшествия прокуратура города организовала проверку.