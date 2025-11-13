Reuters: в сточных водах в ФРГ нашли дикий полиовирус после 35 лет без заражений

Последний раз вирус был обнаружен в Европе в 2007 году

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Вызывающий полиомиелит штамм дикого полиовируса выявили в сточных водах в Германии, последний случай заражения в стране был зафиксирован в 1990 году. Об этом сообщил агентству Reuters Институт имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

"В образце сточных вод в Германии был обнаружен дикий полиовирус первого типа", - говорится в заявлении института. При этом отмечается, что случаев заражения людей не зафиксировано.

В публикации говорится, что вирус выявили во время проведения планового мониторинга проб из окружающей среды. Германия регулярно осуществляет его с 2021 года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что заболевание не распространится в Германии благодаря высокому уровню вакцинации в стране. ВОЗ также подчеркнула, что последний раз дикий полиовирус был обнаружен в Европе в 2007 году.

Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения по полиомиелиту заявил, что 15 случаев заражения людей диким полиовирусом зарегистрировано в мире с июня - 2 в Афганистане и 13 в Пакистане. ВОЗ расценила риск распространения полиовируса как "чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение".

Полиомиелит - опасное инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом. Он поражает нервную систему, может вызвать паралич и привести к летальному исходу.