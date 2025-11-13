Суд Череповца восстановил на работе уволенного за компьютерные игры сотрудника

С предприятия взыскано около 580 тыс. рублей компенсации за вынужденный прогул и моральный вред

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Череповецкий городской суд восстановил на работе сотрудника Череповецкого фанерно-мебельного комбината, уволенного за компьютерные игры на рабочем месте. Иск сотрудника удовлетворен частично, суд уменьшил требуемую сумму возмещения морального вреда, всего с предприятия взыскано около 580 тыс. рублей компенсации за вынужденный прогул и моральный вред, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

"Мужчина был уволен в апреле 2024 года после вынесения двух выговоров за использование корпоративной сети в личных целях - он играл в компьютерные игры на предприятии. Суд восстановил сотрудника на работе", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Фактическим основанием восстановления работника стало нарушение процедуры привлечения его к дисциплинарной ответственности. Сотрудника не ознакомили с регламентом по использованию стационарных и мобильных рабочих мест, с приказом о выговоре за нарушение правил организации. В свою очередь истец настаивал, что играл только во время перерывов.

"Суд удовлетворил требования истца частично, он запрашивал большую моральную компенсацию - 100 тыс. рублей, суд уменьшил эту сумму до 30 тыс. рублей. Всего с предприятия взыскано больше 580 тыс. рублей, включая 548 тыс. рублей компенсации за вынужденный прогул, 8 тыс. рублей неполученных премиальных выплат и 30 тыс. рублей за нанесенный моральный вред", - уточнили в пресс-службе.