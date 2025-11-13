Эксперт Склянчук: Max сделает общедомовые чаты безопаснее

Эксперт Народного фронта напомнил о существующей системе интеграции ГИС ЖКХ с порталом "Госуслуги" в части проведения общедомовых собраний

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Мессенджер Max может сделать общедомовые чаты более безопасными. Такое мнение высказал ТАСС эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил, что каждый многоквартирный дом России должен создать чат в национальном мессенджере Max до конца 2025 года.

"В целом я выступаю за то, чтобы чаты переходили в чаты Max, поскольку у него есть преимущества по безопасности, и они должны быть реализованы в жилищной сфере. Не думаю, что здесь требуются дополнительные законодательные решения. Все это можно сделать в рамках существующих норм", - сказал Склянчук.

Он также напомнил о существующей системе интеграции ГИС ЖКХ с порталом "Госуслуги" в части проведения общедомовых собраний. "Через "Госуслуги" можно проинформировать собственников о том, что создан чат в мессенджере Max. Их администраторами должны быть как представители управляющих компаний, так и председатели совета дома, возможно, кто-то из жилищной инспекции. Одним словом, должен быть принцип "трех ключей", - объяснил эксперт.

В ином случае возможны злоупотребления, когда сменится управляющая компания и заберет весь общедомовой чат с историей переписок, продолжил Склянчук. Если оставить чат одному из собственников, он может переехать и заблокировать его.

"В перспективе подобные чаты можно использовать как официальные каналы связи при обращении граждан в управляющую компанию. Прежде чем писать в жилищную инспекцию и органы власти, информация должна появиться в Max. Туда можно послать фотографии некачественно повешенного ремонта в подъезде или неубранной территории. Канал может стать востребованным, но переход стоит сделать плавно", - предложил эксперт. Он считает необходимым создать список уже существующих чатов через региональные жилинспекции, а далее они могут переходить на платформу Мax путем дублирования информации как в уже существующем, так и в новом чатах. Одновременно нужно провести рассылку через "Госуслуги" по собственникам с информацией, что в их доме был создан мессенджер Мax.