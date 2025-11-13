Пушилин: в ДНР газифицируют более 13 тыс. домов в ранее прифронтовых районах

Решение было принято в ходе первого заседания регионального штаба, сообщил глава республики

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Более 13 тыс. домов в ранее прифронтовых районах Донецкой Народной Республики планируют газифицировать власти региона к 2033 году. Планируется подключить 118 населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале написал глава ДНР Денис Пушилин.

"Газифицируем более 13 тысяч домов в ранее прифронтовых районах Донецка и Макеевки. В общей сложности к 2033 году планируем подключить к голубому топливу 118 населенных пунктов республики, повысив уровень газификации в регионе до 73,6%", - говорится в сообщении.

По словам Пушилина, решение было принято в ходе первого заседания регионального штаба, который будет координировать реализацию программ по догазификации населенных пунктов ДНР и газификации объектов ЖКХ, промышленных и других предприятий. Особое внимание будет уделено ранее прифронтовым районам Донецка - Кировскому, Куйбышевскому, Киевскому и Петровскому, а также Красногвардейскому району Макеевки. Также разрабатывается схема газоснабжения и газификации региона до 2046 года, разработкой проекта будет заниматься проектный институт АО "Газпром промгаз".