ГД приняла в I чтении законопроект о моратории на взыскание долгов в приграничье

Он был внесен на рассмотрение группой депутатов во главе с председателем комитета Василием Пискаревым

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о возможности приостановления взыскания долгов на территориях, где введены военное положение или режим контртеррористической операции.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем комитета Василием Пискаревым. Проектом предлагается наделить судебных приставов-исполнителей правом приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств.

Пискарев ранее пояснял, что под действие инициативы попадают физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, находящиеся в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях. "В условиях продолжающихся террористических атак со стороны Украины многие из них оказались в тяжелой жизненной ситуации и объективно не имеют возможности своевременно исполнять свои обязательства по погашению долгов", - отмечал он.