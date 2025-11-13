Астраханский губернатор передал Путину подарок от бойцов СВО

В ходе встречи Игорь Бабушкин рассказал президенту, что недавно встретился с командиром 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал передать ему "в закрытом формате" подарок от военнослужащих 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии.

В ходе встречи Бабушкин рассказал Путину, что недавно встретился с командиром 177-го полка морской пехоты Каспийской флотилии, бойцы которого воюют в зоне СВО с самого начала, высаживались на берегу Азовского моря, освобождали Бердянск и Курскую область, а сегодня выполняют боевую задачу на покровском направлении.

"Владимир Владимирович, они передали вам подарок, который я с большим удовольствием хотел бы вам передать, но, если можно, в закрытом формате", - обратился Бабушкин к Путину.

"Хорошо. Передавайте им самые лучшие пожелания и слова благодарности. Я знаю, где и как они воюют. Спасибо", - поблагодарил Путин.