ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Ганчев назвал привилегией гражданство РФ для пленных солдат ВСУ

Глава ВГА харьковской области отметил, что эту привилегию нужно заслужить
Редакция сайта ТАСС
12:22

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Возможность получения гражданства РФ для сдавшихся в плен солдат ВСУ является привилегией, которую им еще предстоит заслужить. Речь идет в том числе о бывших военных ВСУ, которые вступили в добровольческие отряды и воюют на стороне России, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев на пресс-конференции.

"Пока они не пройдут воинскую службу, пока они не будут реабилитированы, я не думаю, что для них будет стоять вообще какой-то вопрос о принятии гражданства Российской Федерации. Для них это теперь уже привилегия, которую еще придется заслуживать", - сказал Ганчев, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли среди пленных в Харьковской области желающие получить российские паспорта. 

УкраинаРоссия