Ганчев назвал привилегией гражданство РФ для пленных солдат ВСУ

Глава ВГА харьковской области отметил, что эту привилегию нужно заслужить

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Возможность получения гражданства РФ для сдавшихся в плен солдат ВСУ является привилегией, которую им еще предстоит заслужить. Речь идет в том числе о бывших военных ВСУ, которые вступили в добровольческие отряды и воюют на стороне России, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев на пресс-конференции.

"Пока они не пройдут воинскую службу, пока они не будут реабилитированы, я не думаю, что для них будет стоять вообще какой-то вопрос о принятии гражданства Российской Федерации. Для них это теперь уже привилегия, которую еще придется заслуживать", - сказал Ганчев, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли среди пленных в Харьковской области желающие получить российские паспорта.