Комиссия Госсовета подготовила стандарт оказания мер соцподдержки участникам СВО

Проект может стать образцовым для реализации на территории всех субъектов России, отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Проект базового стандарта оказания мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей, членам семей погибших участников СВО, который может стать образцовым для реализации на территории всех субъектов Российской Федерации, подготовлен комиссией Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил председатель комиссии Госсовета, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"В соответствии с вашим поручением [от] 8 марта комиссией Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление" был подготовлен проект базового стандарта оказания мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей, членам семей погибших участников СВО. Аналогичную работу проделали в Центральном федеральном округе. Мы на площадке комиссии Госсовета детально обсудили предложенные варианты. Услышали мнения регионов и сформировали перечень мер поддержки, который мог бы стать образцовым для реализации на территории всех субъектов РФ вне зависимости от того, из какого субъекта человек пошел воевать и в какой субъект вернулся", - сказал Бабушкин.

Он уточнил, что проект базового стандарта охватывает 19 мер соцподдержки, которые затрагивают образование, социальную защиту, трудовую занятость, здравоохранение, культуру, отношения в сфере налогового законодательства и оказание бесплатной квалифицированной юридической помощи. При этом особое внимание предлагается уделить родным и близким героев, которые погибли.

"В рамках этого базового стандарта указанные меры, полагаем, должны действовать на срок не менее чем до конца года, следующего после окончания специальной военной операции, а в отношении участников СВО, ставших инвалидами, членов семей погибших, пропавших без вести действовать бессрочно. Я уверен, что это позволит завершить формирование единой системы оказания мер поддержки федерального, регионального, муниципального уровней", - пояснил председатель комиссии Госсовета.