Жильцы дома в Оренбурге получат матпомощь после пожара

Жителям выплатят до 50 тыс. рублей на приобретение предметов первой необходимости

ОРЕНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Жильцы дома в Оренбурге, где произошел крупный пожар, получат матпомощь в размере до 50 тыс. рублей на приобретение предметов первой необходимости. Об этом сообщила пресс-служба администрации Оренбурга.

13 ноября временно исполняющий полномочия главы города Альберт Юмадилов встретился с жителями поврежденного дома. Встреча прошла в лицее №1, где был развернут пункт временного размещения.

"На встрече с жителями представитель министерства социального развития Оренбургской области объяснила, что проживающие в доме на момент пожара могут получить материальную помощь на приобретение предметов первой необходимости в размере до 50 тыс. рублей. Заявление можно подать через "Госуслуги" или в многофункциональных центрах Оренбурга", - говорится в сообщении.

Возгорание кровли многоквартирного жилого дома произошло поздним вечером 12 ноября по адресу: Больничный проезд, 10. В МЧС РФ сообщали, что площадь пожара достигла 1,4 тыс. кв. метров. Было эвакуировано 220 человек, в том числе 48 детей. Один человек госпитализирован. Возгорание ликвидировали около 02:30 мск 13 ноября.