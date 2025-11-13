Львова-Белова: РФ готова делиться опытом реабилитационных смен для детей

Уполномоченный по правам ребенка сказала, что основная задача этих смен - стабилизировать психологический фон детей, дать им возможность восстановиться и определиться с дальнейшей жизнью, это касается в том числе профориентации и подбора вузов для обучения

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Россия готова делиться с партнерами по СНГ опытом проведения реабилитационных смен "Послезавтра", которые организуют для детей из воссоединенных регионов и семей участников СВО. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова на заседании комиссии детских омбудсменов государств - участников СНГ.

"Важное направление нашей работы - это проведение в каникулярное время смен для детей семей из новых регионов, детей из семей участников СВО. Это наша программа, мы назвали ее "Послезавтра". Сейчас это уже такая некая франшиза, мы готовы, коллеги, с вами ею делиться", - сказала Львова-Белова.

Она сказала, что основная задача этих смен - стабилизировать психологический фон детей, дать им возможность восстановиться и определиться с дальнейшей жизнью, это касается в том числе профориентации и подбора вузов для обучения. "Здесь мы особый акцент делаем на подготовке психологов, которые работают с этими ребятами", - отметила детский омбудсмен. Она сообщила, что в РФ через этот проект прошли уже более 4 тыс. детей, это действительно помогает ребятам.

Омбудсмен отметила, что еще одна тематическая смена, которую регулярно проводят в России, называется "Сила России". Она предназначена для подростков, конфликтующих с законом. "Сейчас более 3 тыс. детей эти смены прошли, они также имеют упакованный вариант, мы готовы также с вами им поделиться, кому это будет интересно. Можно проводить это в форме стационарных лагерей, палаточных, дневных лагерей. И это то, что действительно ребятам, которые потерялись в этой жизни, дает некую опору", - сказала Львова-Белова.