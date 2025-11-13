В Мурманской области ожидается штормовая погода

В МЧС предупредили о сильном снеге и ветре до 25-28 м/с

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Сильный ветер с порывами до 28 м/с, мокрый снег, метель и гололедица ожидаются в Мурманской области в 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"14 ноября по Мурманской области прогнозируется очень сильный ветер в порывах 25-28 м/с, сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, сильная гололедица, сильный ветер, метель", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при нахождении на улице соблюдать осторожность, не находиться вблизи крыш зданий, шатких строений, по возможности воздержаться от дальних поездок на личных автомобилях, а также походов в лес. Туристским группам и отдельным туристам требуется информировать оперативную дежурную смену.