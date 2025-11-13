Часть жильцов дома в Оренбурге могут вернуться в свои квартиры после пожара

Людей допустят в жилые помещения после их осмотра сотрудниками МЧС

ОРЕНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Некоторые жители многоквартирного дома в Оренбурге, где произошел крупный пожар, смогут в четверг вернуться в свои квартиры. Об этом сообщила пресс-служба администрации города по итогам встречи временно исполняющего полномочия главы Оренбурга Альберта Юмадилова с жильцами.

"Сегодня некоторые жители смогут вернуться в квартиры. Допуск в жилые помещения осуществляется только после их осмотра сотрудниками ГУ МЧС по Оренбургской области. Списки допущенных будут находиться у сотрудников управления МВД России по Оренбургской области, которые круглосуточно дежурят у подъездов дома, пострадавшего от пожара", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, жилые помещения уже обследовали представители фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области. Со специалистами Оренбургского государственного университета провели предварительный осмотр в рамках предстоящего детально-инструментального обследования.

"Перекрытия целые, кровля выгорела. Сейчас на доме ведутся противоаварийные работы - снимаются куски металла, которые повисли над подъездами. С завтрашнего дня подрядчик приступит к ремонту кровли. Потом будет вестись ремонт подъездов. Губернатор поставил задачу - закончить работы до Нового года", - цитируется Юмадилов.

Он добавил, что управляющая организация - ООО "УК "Чкаловская" - ремонтирует центральное отопление в доме. Его планируется запустить в течение дня. В течение двух дней также намерены решить вопрос с электроснабжением квартир.

Как отметили в администрации, жители покинули пункт временного размещения, развернутого на базе лицея №1. До окончания ремонта в доме пострадавшие жильцы смогут бесплатно разместиться в гостиницах "Факел", "Афина" и гостинице при спорткомплексе "Олимпийский". В одну из гостиниц уже обратились четыре человека. Также есть возможность проживания в кризисном отделении для граждан в трудной жизненной ситуации.

О пожаре

Возгорание кровли многоквартирного жилого дома произошло поздним вечером 12 ноября по адресу: Больничный проезд, 10. В МЧС РФ сообщали, что площадь пожара достигла 1,4 тыс. кв. метров. Было эвакуировано 220 человек, в том числе 48 детей. Один человек госпитализирован. Возгорание ликвидировали около 02:30 мск 13 ноября.