МГУ: работа нового факультета вуза приблизит создание сильного ИИ в России

Его деканом стал доктор физико-математических наук Иван Оселедец

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Созданный в 2025 году в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова факультет искусственного интеллекта сделает вклад в развитие в России сильного ИИ, сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.

Ранее, 10 ноября, на заседании ученого совета университета под председательством ректора Виктора Садовничего был представлен и. о. декана нового факультета, которым стал доктор физико-математических наук Иван Оселедец.

"Набор на образовательные программы факультета будет открыт в 2026 году. Открытие факультета искусственного интеллекта в МГУ - это важный шаг в подготовке специалистов мирового уровня и создание условий для развития сильного ИИ в России. Факультет объединит передовые направления исследований, подготовку высококвалифицированных специалистов и реализацию государственных программ в области ИИ", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, добавив, что направления работы нового подразделения будут представлены в воскресенье на Дне открытых дверей МГУ, который пройдет на платформе openday.msu.ru.

Сильным искусственным интеллектом, сроки появления которого в мире часто становятся предметом экспертных дискуссий, считается ИИ так называемого общего уровня, который способен мыслить и действовать.

О руководителе факультета ИИ МГУ

Оселедец является профессором кафедры вычислительных технологий и моделирования факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Профессор РАН также возглавляет Институт искусственного интеллекта AIRI. Ученый удостоен ряда наград, в том числе премии президента РФ для молодых ученых в области науки и инноваций (2018 г.) и двух золотых медалей РАН (для студентов и молодых исследователей, 2005 и 2009 гг.).

В разговоре с ТАСС он сообщил, что совместит руководство Институтом AIRI и научно-методическое руководство факультетом.

"Факультет создается при поддержке фонда Олега Дерипаски "Вольное дело" и некоммерческого фонда развития науки и образования "Интеллект". Он станет ведущим центром подготовки экспертов в области ИИ, способных решать современные задачи в науке, бизнесе и государственном секторе", - сказал он корреспонденту ТАСС.