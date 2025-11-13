Школьники смогут отправлять друг другу виртуальные подарки в МЭШ

Сейчас доступно 30 подарков, разработанных с учетом пожеланий самих школьников

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Система геймификации, которая позволяет ученикам 5-11 классов зарабатывать баллы за успехи в учебе и обменивать их на виртуальные подарки, заработала в Московской электронной школе (МЭШ), сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Школьники могут выполнять задания по школьной программе, которые меняются каждый день, получать цифровые звезды и обменивать их на анимированные подарки в специальном виртуальном магазине", - говорится в сообщении.

Сейчас в МЭШ доступно 30 подарков, разработанных с учетом пожеланий самих школьников. Ребята могут решать задания и получать за них цифровые звезды, обменивать их на подарки, которые можно коллекционировать или отправлять друзьям. На данный момент представлены упражнения по математике, в будущем количество предметов планируется расширить.

Среди подарков, которые школьники могут купить за звезды, - сердце, кот МЭШик, машина, торт, мороженое, плюшевый медведь, бриллиантовое кольцо, сумка и часы. В дальнейшем добавятся новые подарки, в том числе тематические и праздничные. Среди самых недорогих подарков - календарь и цветок за 10 и 15 звезд соответственно, в то время как золотой браслет и световой меч будут стоить по 200 звезд каждый.