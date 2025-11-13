В Подмосковье выделят 70 млн рублей на адресную помощь семьям участников СВО

В Мособлдуме сообщили, что благодаря принятому решению общее финансирование всех мероприятий увеличится в 2025 году с 255 млн до 325 млн рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании 13 ноября приняли закон о выделении дополнительных средств на адресную материальную помощь участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям. На поддержку до конца года будут направлены еще 70 млн рублей, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Поддержка героев и их родных является нашей первостепенной задачей. Мы получали запросы и просьбы от семей бойцов, и приняли решение расширить перечень, добавив в него дополнительные мероприятия по оказанию адресной материальной помощи участникам СВО. На эти цели будет выделено в этом году 70 млн рублей, нуждающиеся в помощи семьи получат до 200 тыс. рублей", - сказал Брынцалов, слова которого привели в пресс-службе.

В Мособлдуме уточнили, что благодаря принятому решению общее финансирование всех мероприятий увеличится в 2025 году с 255 млн до 325 млн рублей.

Брынцалов также напомнил, что в Подмосковье действуют около 30 региональных мер поддержки защитников и их семей. "Это в том числе помощь в реабилитации, содействие в переобучении, льготы, помощь членам семьи", - заключил он.