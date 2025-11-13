В Хакасии ограничили движение на участке федеральной автодороги

Причиной ограничений стал снег

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта ограничено на участке федеральной автодороги "Енисей" в Хакасии из-за снега и гололеда. Об этом говорится в сообщении ГАИ региона.

"На участке с 320-го по 323-й километр автодороги "Енисей" в Боградском районе (в районе с. Знаменка) сложная дорожная обстановка. Из-за выпавшего снега проезжая часть покрыта снегом, на дороге гололед. В настоящее время движение со стороны г. Абакана в сторону г. Красноярска ограничено", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и дорожная техника.

Федеральная автодорога "Енисей" связывает Красноярск с Хакасией и Тувой и проходит до российско-монгольской границы.