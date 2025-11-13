Сенатор Лантратова: методическую базу "Жизнь после Победы" создал психфак МГУ

Первый поток проекта проходил с июля по сентябрь

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Методическую базу проекта "Школа поддержки жен и матерей участников СВО "Жизнь после Победы" создавала команда психологического факультета МГУ. Об этом сообщила замглавы комитета СФ по соцполитике Дарья Лантратова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной запуску второго потока школы.

Проект реализуется Женским движением "Единой России". Первый поток проходил с июля по сентябрь 2025 года. Его выпускниками стали 950 человек - жены, матери и сестры участников СВО.

"За помощью мы в первую очередь обратились к команде психологического факультета МГУ. Потому что, конечно, это один из ведущих авторитетных экспертных центров в области психологии. И спасибо большое коллегам, они нашу идею поддержали, активно включились, помогли выстроить всю методическую базу для этого проекта", - сказала Лантратова.

По ее словам, образовательный курс проекта включал 15 лекций, которые были посвящены в том числе психологическим особенностям ветеранов специальной военной операции, способам преодоления семейных кризисов, помощи в трудоустройстве.