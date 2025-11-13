Гросси может прилететь в Калининград накануне переговоров с Лихачевым

Рейс F3 6571 Немецких чартерных авиалиний Марсель - Калининград должен приземлиться в Храброво в 18:40 мск

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © AP Photo/ Vahid Salemi

КАЛИНИНГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Самолет, на котором, предположительно, гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прилетит в Калининград, появился в расписании аэропорта Храброво. Следует из онлайн-табло.

Рейс F3 6571 Немецких чартерных авиалиний Марсель - Калининград должен приземлиться в Храброво в четверг в 17:40 (18:40 мск). Обратный рейс Калининград - Вена запланирован на 14 ноября в 14:00 (15:00 мск).

Как ранее сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, 14 ноября Росатом и МАГАТЭ проведут в Калининграде консультации по Запорожской АЭС.