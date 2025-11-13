В Московской области пройдет закрытие "Вахты памяти"

В течение 2025 года поисковики Подмосковья провели более 300 экспедиций на территории сражений Великой Отечественной войны, 90 из них прошли в Московской области

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония закрытия поискового сезона "Вахта Памяти - 2025" состоится в Московской области 15 ноября. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"15 ноября на территории частного учреждения "Музей отечественной военной истории" состоится торжественная церемония закрытия поискового сезона "Вахта памяти" в Московской области. Более 700 участников со всего Подмосковья соберутся, чтобы подвести итоги поискового сезона и наметить планы на 2026 год", - сказали они.

Отмечается, что в течение 2025 года поисковики Подмосковья провели более 300 экспедиций на территории сражений Великой Отечественной войны, 90 из них прошли в Московской области.

Организаторы также сообщили, что по итогам поисковых мероприятий удалось обнаружить и захоронить с отданием всех почестей останки 150 человек, 63 из которых удалось идентифицировать.