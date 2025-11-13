На Ставрополье центр военно-спортивной подготовки увеличит набор на 10%

Стать курсантом центра может любой желающий старше 18 лет, если не имеет противопоказаний к занятиям спортом

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Региональный центр военно-спортивной подготовки в Ставропольском крае расширит набор в 2026 году на 10%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"С 2023 года в центре имени Героя России Никиты Гусева уже прошли обучение больше 3 тысяч человек. Популярность этих курсов постоянно растет, особенно среди студентов и работающей молодежи. Поэтому в будущем году планируем существенно расширить набор и обучить 1 650 человек", - написал Владимиров.

По его словам, стать курсантом центра может любой желающий старше 18 лет, если не имеет противопоказаний к занятиям спортом.

"Сейчас в центре можно пройти начальную военную подготовку, военно-спортивную подготовку, тактико-специальную подготовку или обучиться на оператора БПЛА. С нового года добавляем еще одну учебную программу - по изучению тактической медицины. Курсанты научатся оказанию помощи как в боевых условиях, так и в мирной жизни, также будет расширен блок обучения по военно-спортивным программам", - добавил губернатор.

Региональный центр военно-спортивной подготовки появился в Ставрополе в мае 2023 года. Он стал первым в крае учреждением дополнительного образования в сфере военно-спортивной подготовки. Центр включает в себя здание площадью 4 тыс. кв. м, стрелковые галереи, интерактивный тир, полосы препятствий, учебные классы и так далее. Ранее губернатор края сообщал, что ежегодно обучение в центре проходят около 1,5 тыс. человек.