В Петербурге представили взгляд на СВО глазами участников и детей в книгах

В числе презентованных книг - произведение ветерана специальной военной операции Александра Доброго "Третий пост"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Взгляд непосредственных участников событий и детей военнослужащих на специальную военную операцию и вооруженный конфликт в Донбассе, начавшейся в 2014 году, представили в изданиях Комитета по печати Ленинградской области на пресс-конференции в ТАСС. Председатель комитета Тимур Зайнуллин отметил, что тема СВО в ближайшие годы будет важнейшей частью книгоиздательской деятельности.

"Тема специальной военной операции и в следующем году, и через год, и через 5, и через 10 лет будет важнейшей в части книгоиздания. <…> Потому что сейчас это не вопрос про информирование, не вопрос про книжки. Это вопрос про выживание нашей с вами страны", - сказал Зайнуллин.

В числе презентованных широкой публике книг - произведение ветерана специальной военной операции и добровольца народного ополчения ДНР Александра Доброго "Третий пост".

"Она писалась еще в окопах 2015-2016 годов. Смог я ее оформить только в 2020 году. Писать очень сложно, очень больно: ты заново переживаешь то, что видел своими глазами, гибель товарищей, свои ошибки, ошибки руководства. <…> Я рассказываю о тех первых идейных, мотивированных, достойных, которые пошли защищать нашу землю", - сказал Добрый.

Помимо рассказов, в сборник вошли стихи и авторские рисунки очевидца тех событий.

Также широкой публике представили сборник детских произведений на тему СВО и семейных современных героях. Его составили лучшие работы конкурса "Мой герой СВО 47", который проходит в Ленинградской области.

"Мы хотим показать всему миру, что наши дети умеют гордиться нашими героями", - отметила руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Алла Левина.

"Ответка по-донецки" стала третьим представленным произведением. Ее автор - писатель Евгения Барановская.

"Мне хотелось этим названием показать то, как ответил Донбасс Киеву на агрессию, которая тогда происходила. Простые ребята, ополченцы, взяли в руки оружие и встали на защиту своей земли", - сказала Барановская. Она добавила, что ее книга собрана из нескольких частей: политической, интервью ополченцев-добровольцев, а также рассказов о ленинградцах, ушедших на фронт.