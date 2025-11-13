Вход в "Новый Херсонес" в Севастополе станет платным

Для гостей из других регионов стоимость входного билета составит 500 рублей

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Вход в музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе станет платным с 22 ноября, сообщается в Telegram-канале комплекса.

С открытия комплекса в июле 2024 года вход на саму территорию "Нового Херсонеса", где разбит парк и выведена на поверхность проходившая под землей река Героон, был бесплатным. Покупать билет нужно было только для посещения музеев или каких-либо мероприятий на территории комплекса.

"Для гостей из других регионов стоимость входного билета составит 500 рублей. При этом будет действовать максимально широкая система льгот и скидок. Новые правила вступают в силу с 22 ноября", - говорится в сообщении.

Бесплатно "Новый Херсонес" смогут посетить жители Крыма и Севастополя и студенты находящихся в регионах вузов, участники СВО и члены их семей, военнослужащие-срочники, многодетные семьи, инвалиды некоторых категорий, а для детей, студентов, инвалидов и пенсионеров из других регионов предусмотрены скидки.

"Поддерживание жизнедеятельности и развития такого огромного и уникального культурно-просветительского комплекса - это серьезный вызов, масштабная задача и громадный труд, требующий все больше ресурсов. Благодаря государственной поддержке комплекс получает субсидии, но с минимальными затратами на развитие. Мы благодарим государство за помощь: в августе нынешнего года в комплекс Новый Херсонес поступила субсидия за 2025 год. Субсидию за 2024 год мы надеемся получить в ближайшее время", - пояснили в "Новом Херсонесе".

Траты организации направлены на содержание инфраструктуры, в том числе функционирование техники, охрану музеев, театров, ресторанов и кафе, благоустроенных пространств, оплату труда сотрудников и другие цели. Кроме того, средства требуются на новые проекты. Например, планируется создать новый детский городок.

О "Новом Херсонесе"

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. здесь была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город входил в состав Римской и Византийской империй. Он просуществовал до конца XIV века н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XVIII веке территория вошла в состав России.

Музей на территории древнего городища существовал с XIX века, а в 2024 году рядом открыт музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". В его составе построены Музей Крыма и Новороссии, Музей античности и Византии и специализированный Музей христианства. Общая площадь территории - 22,4 гектара, общая площадь зданий комплекса - 144 тыс. кв. м. В структуре комплекса также византийский квартал с интерактивными площадками, музеефицированные памятники классического и античного периодов, первый в мире храм-парк и другие объекты.