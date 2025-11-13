В Крыму вводят штрафы за бездействие УК в ответ на жалобы жителей

Размер штрафов составит 50 тыс. рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов в связи с проблемами в обратной связи со стороны управляющих компаний на жалобы жителей заявил о введении штрафов в размере 50 тыс. рублей за бездействие. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

"От крымчан, проживающих в многоквартирных домах, продолжает поступать большое количество жалоб на работу управляющих организаций. Недопустимо, когда проблема не то что не решается, но отсутствует какая-либо обратная связь с людьми. В случае непринятия мер реагирования руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в заявлении Аксенова.

Данная мера будет апробирована в Симферополе, а затем введена в других районах Крыма. На принятие мер по устранению проблемы управляющей или ресурсоснабжающей организации теперь дается три дня после обращения жителя многоквартирного дома. Если устранить проблему в такой срок невозможно, то заявителя должны проинформировать о том, какое должностное лицо ознакомилось с ситуацией и в какие сроки будут выполнены работы.