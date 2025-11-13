В Лабинской ЦРБ начали имплантировать двухкамерные кардиостимуляторы

Пациентам со сложными нарушениями ритма сердца больше не нужно ездить в Краснодар

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Операции по имплантации двухкамерных электрокардиостимуляторов впервые начали выполнять в сосудистом центре Лабинской центральной районной больницы (ЦРБ) в Краснодарском крае. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

"В сосудистом центре Лабинской ЦРБ впервые начали имплантировать двухкамерные электрокардиостимуляторы. <...> Электроды данного устройства имплантируются сразу в две камеры сердца: один устанавливают в стенку правого предсердия, другой - в стенку правого желудочка и, вырабатывая электрические стимулы, прибор контролирует и стимулирует работу сразу двух камер сердца", - приводятся в сообщении слова главного врача Лабинской ЦРБ Рината Жаркова.

По данным минздрава, на сегодняшний день медицинские работники сосудистого центра Лабинской ЦРБ уже имплантировали три однокамерных и четыре двухкамерных кардиостимулятора, в том числе отечественного производства.

Это означает, что пациентам со сложными нарушениями ритма сердца больше не нужно ездить в Краснодар - всю необходимую помощь жители пяти районов могут получить по месту прикрепления в кратчайшие сроки.

В минздраве добавили, что в крае развернута сеть межрайонных сосудистых центров, включающая 12 региональных сосудистых центров, шесть первичных сосудистых отделений и три теле-ПСО.