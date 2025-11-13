В Подмосковье почти 56 тыс. новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг

Благодаря этому у 94 детей выявили генетические заболевания, требующие особого медицинского внимания

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Расширенный неонатальный скрининг, включающий исследование на 36 генетических заболеваний, с начала текущего года в Московской области прошли 56 тыс. новорожденных. Благодаря этому у 94 детей выявили генетические заболевания, требующие особого медицинского внимания, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Неонатальный скрининг - это важный этап заботы о здоровье ребенка с первых дней жизни. Благодаря ему врачи могут выявить серьезные генетические заболевания на ранней стадии и сразу начать лечение. С начала года в регионе такое обследование прошли почти 56 тысяч новорожденных, и у 94 из них были выявлены генетические заболевания, требующие особого медицинского внимания", - привели в тексте слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что расширенный неонатальный скрининг включает в себя исследование на 36 генетических заболеваний, в том числе врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию (СМА) и другие.

Отмечается, что исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.