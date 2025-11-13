В Адыгее планируют досрочно завершить капремонт республиканского онкодиспансера

На обновление медучреждения выделено более 830 млн рублей из федерального и регионального бюджетов

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют досрочно завершить капитальный ремонт республиканского онкодиспансера, расположенного в Майкопе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова по итогам его совещания с кабинетом министров республики.

Работы стартовали в августе текущего года и сейчас ведется реконструкция основного здания. "Проект рассчитан на три года, но глава Адыгеи поручил досрочно завершить объект, чтобы уже с 2027 года онкодиспансер вновь заработал", - отметили в пресс-службе Кумпилова.

Ранее сообщалось, что на обновление медучреждения выделено более 830 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. После реконструкции площадь главного корпуса онкодиспансера должна увеличится с 4,5 до 5,1 тыс. кв. м. Сам Кумпилов отмечал, что для властей важен не только высокий стандарт качества строительных работ, но и уровень оказываемых услуг.

"Нужно, чтобы в обновленном здании онкодиспансера было удобно и пациентам, и персоналу, чтобы создаваемые комфортные условия этого значимого медучреждения благоприятно сказались на качестве медицинских услуг",- отмечал Кумпилов.

В этой связи, касаясь последних выполненных работ в сфере здравоохранения, в пресс-службе напомнили, что свою амбулаторию уже получили в селе Садовое Красногвардейского района, также прошел капремонт отделения майкопской городской поликлиники, Кошехабльской центральной райбольницы и поликлиники в Яблоновском. "Завершается строительство врачебных амбулаторий в станице Абадзехской, ауле Шенджий, поселке Краснооктябрьском и поликлиники в станице Гиагинской, а в рамках нацпроекта "Семья" ведется расширение сети женских консультаций", - подчеркнули в пресс-службе главы республики.