Канатоходец проехал на макете танка над высочайшим плато Дагестана в честь 80-летия Победы

Камиль Мамаев сказал, что на экстремальный переход его вдохновили подвиги предков

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Дагестанский канатоходец в шестом поколении Камиль Мамаев совершил экстремальный переход на макете танка, посвятив его 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, чем поделился с ТАСС.

"Я хотел посвятить этот переход 80-летию Победы. Меня вдохновили подвиги наших предков, то, что они сделали для нас", - сказал он ТАСС.

Как признался Мамаев, в идее его перехода стоит сложный путь Советской армии на пути к Победе. Для этого он воссоздал аналог советского танка Т-34 и натянул канаты между двумя горными вершинами над самым высоким горным плато Дагестана - Шунудаг (высшая точка достигает 2 963 метров над уровнем моря).

"Канат - это путь к победе, узкий, опасный, требующий баланса, храбрости и веры. Хождение по нему - это преодоление невозможного, как и сама Победа в 1945 году", - отметил он.

Помимо впечатляющих трюков, цель Мамаева - возродить и популяризировать искусство канатоходства в Дагестане. "Моя цель - создать безопасные условия, чтобы я мог бесплатно обучать всех желающих", - сказал он.

В дальнейших планах канатоходца - покорить Эльбрус, проехать по канату на модели танка в Курске, а также совершить трюк на самолете в память о дважды Герое Советского Союза Амет-Хане Султане, уроженце родного села Мамаева - Цовкра.