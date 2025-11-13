На сборы в Волгоград приехали более 100 ветеранов СВО из 12 регионов

Работу по трудоустройству проводят не только с бойцами, но и с работодателями

ВОЛГОГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Более ста участников спецоперации из регионов Южного федерального округа, а также из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей принимают участие в сборах Ассоциации ветеранов специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС.

"У ребят есть запрос на трудоустройство, <...> потому что ребята возвращаются, в том числе после ранений и адаптируются к мирной жизни, - сказал ТАСС исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. - Безусловно, сегодня есть много организаций, которые помогают ветеранам СВО. Наше ключевое отличие, что и ассоциация создана самими ветеранами, и ресурс помощи - это сами ветераны".

Сбор в Волгограде проходит с целью обмена опытом, лучших практик. По словам Афанасьева, работа по трудоустройству проводится не только с бойцами, но и с работодателями.

"[Ветераны] уже показали, что могут быстро принимать нужные решения, осваивать то, что вчера еще не знали. Да, им нужен наставник на начальном этапе. <...> И наша задача еще одна - помочь ветеранам в переобучении и дать понимание этого работодателю, что нужно человека вести и он проявит себя", - отметил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО.

На сегодняшний день Ассоциация ветеранов СВО уже провела окружные сборы в шести из восьми федеральных округов. В них приняли участие более 700 ветеранов спецоперации.