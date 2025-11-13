В Мурманской области из-за непогоды ограничили движение на участке трассы "Кола"

Имеется объездной маршрут через населенный пункт Приречный, сообщили в ГУ МЧС по региону

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения для всех видов транспорта временно ввели из-за сильного ветра, снега и метели на участке автодороги Р-21 "Кола" от села Ура-Губа до поселка Спутник. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.

"13 ноября 2025 года вводится ограничение движения для всех видов транспортных средств по погодным условиям (сильный ветер, снег, метель): с 20:00 мск на автомобильной дороге ФАД Р-21 "Кола" от с. Ура-Губа до н. п. Спутник с 1429-го км по 1510-й км. Имеется объездной маршрут через н. п. Приречный", - сказано в сообщении.

Также с 22:00 мск аналогичные ограничения будут действовать на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32-го км по 136-й км и автоподъезде к селу Териберка с 0-го км по 38-й км.