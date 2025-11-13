В Псковской области разъяснили порядок действий при блокировке sim-карт

Для консультаций операторы связи предоставили специальные номера телефонов

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Жители приграничных районов Псковской области могут столкнуться с блокировкой sim-карт из-за введенного недавно так называемого периода охлаждения, когда карта блокируется, если попадает в международный роуминг или не проявляет активности более 72 часов. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max разъяснил новые правила защиты от БПЛА.

"В наших приграничных муниципалитетах есть риск случайного подключения к сети иностранного оператора. Чтобы этого не произошло, рекомендую установить на своем мобильном телефоне ручной режим выбора сети вместо автоматического и отключить роуминг данных. Если вы не планируете пересекать границу, самым надежным решением будет полное отключение услуги роуминга через личный кабинет на сайте вашего оператора связи", - сообщил глава региона.

В случае уже состоявшейся блокировки предусмотрено два способа восстановления работы sim-карты: ожидание в течение 24 часов до автоматического возврата в рабочее состояние либо выполнить ручную разблокировку по ссылке из sms от оператора с быстрой авторизацией.

Для консультаций по вопросам блокировки операторы связи предоставили специальные номера телефонов. Абоненты "Мегафона" могут обращаться по короткому номеру 0500 для получения необходимой помощи. Клиенты МТС получат консультацию по телефону 0890 при возникновении проблем с связью. Номера 611 и 0611 предназначены для абонентов Tele2 и "Билайна" соответственно.

Введение периода охлаждения является частью общефедеральных мер по обеспечению безопасности. Механизм призван затруднить использование мобильной связи для управления беспилотниками.