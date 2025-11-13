В регионах России востребованы проекты соцподдержки участников СВО

В частности, в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя администрации губернатора Валерия Москаленко напомнили, что региональная кадровая программа "Время героев Санкт-Петербурга" очень востребована среди участников и ветеранов специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Регионы России реализуют различные программы социальной поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Как сообщили ТАСС власти регионов, такие программы пользуются популярностью.

Так, проект "Живые чувства" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) реализуется уже 1,5 года. "Появился он (проект - прим. ТАСС] из запроса родителей и близких участников СВО. В частности, обращались жены бойцов, которые находятся в ожидании возвращения мужа, военнослужащие - из-за того, что появились проблемы в общении с детьми, или дети, например, отказывались учиться", - рассказали ТАСС в региональном департаменте социальной защиты населения.

Проект нацелен на помощь в преодолении стрессов детям участников СВО. За все время его реализации к специалистам обратились 30 семей. Сейчас в проекте участвуют ребята в возрасте до 12 лет, помощь в коррекции им оказывают как в ходе индивидуальных занятий, так и в групповых, в дальнейшем планируется создать групповые занятия с подростками в возрасте от 14 лет.

В аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя администрации губернатора Валерия Москаленко ТАСС сообщили, что региональная кадровая программа "Время героев Санкт-Петербурга" очень востребована среди участников и ветеранов специальной военной операции. Всего получено более 640 заявок на обучение. Подавляющее большинство заявок - 74 процента- от действующих военных. Сейчас в городе обучение проходят два потока слушателей.

"С октября участники первого потока проходят стажировки в профильных органах власти и подведомственных им организациях с уклоном на ту сферу, которую они выбрали приоритетной для будущего трудоустройства. Самыми популярными направлениями по итогам распределения у участников стали: "транспорт и логистика", "молодежная политика", "культура", "физическая культура и спорт", "здравоохранение", "районное управление", - рассказали в пресс-службе.

По итогам отбора на программу участниками стали 85 человек. Некоторые участники первой "волны" уже получили назначения на должность. Среди них заместитель главы администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга Александр Рожков, первый заместитель координатора Санкт-Петербургского регионального отделения партии ЛДПР Иван Есипов, главврач Городской дезинфекционной станции Антон Коуров. Также социальную поддержку участникам СВО и членам их семей в Санкт-Петербурге оказывают через региональный филиал фонда "Защитники Отечества". В общей сложности в него обратились более 28 тыс. человек, почти все обращения, а именно 95% решены.

Вопросы оказания поддержки

Ранее председатель комиссии Госсовета, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что проект базового стандарта оказания мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей, членам семей погибших участников СВО, который может стать образцовым для реализации на территории всех субъектов РФ, подготовлен комиссией Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников специальной военной операции и членов их семей.

Работа комиссии госсовета находится на контроле помощника президента РФ, секретаря Государственного совета РФ Алексея Дюмина.