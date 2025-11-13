ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Луначарский водовод подключили для дополнительного водоснабжения Бердянска

Это позволит частично решить проблему обеспечения местных жителей водой, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
17:52

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Новый Луначарский водовод подключен к цеху водоочистки в Бердянске Запорожской области, что позволит частично решить проблему обеспечения местных жителей водой, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Со следующей недели к воде из Бердовского водохранилища в Бердянске начнут добавлять воду из Луначарских скважин. Сегодня завершено подключение нового Луначарского водовода к цеху водоочистки. <...> Это решение наболевшей для бердянцев проблемы, которую жители города озвучивали и в рамках моей прямой линии", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что Бердовское водохранилище останется основным источником водоснабжения Бердянска, однако через новый водовод будет дополнительно поставляться до 5 тыс. куб. м воды в сутки - около 20% суточного потребления.

"Конечно, водовод протяженностью 11 км не решит всех проблем с водоснабжением города, но его запуск в эксплуатацию - очень значимый шаг в колоссальной работе по модернизации сетей водоподачи в Бердянск", - отметил Балицкий.

Подача воды - одна из основных проблем Бердянска. Протяженность водопроводных сетей в городе - более 400 км, свыше 90% из них находятся в аварийном состоянии. Коммунальщики за месяц ликвидируют сотни порывов и заторов на сетях водоснабжения и водоотведения. При этом жителям приходится по несколько дней обходиться без воды.

В начале февраля в администрации города сообщили, что для решения проблем с водоснабжением в Бердянске Фонд развития территорий выделил 2,2 млрд рублей. Как сообщил в конце октября Балицкий, работы по замене всей системы водоотведения и водоснабжения Бердянска начнутся в 2026 году. 

