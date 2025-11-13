Участник СВО из Карачаево-Черкесии получил третий орден Мужества

Глава республики Рашид Темрезов назвал Рустама Магомедова примером офицера и истинного гражданина, "для которого Родина - превыше всего"

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 13 ноября. /ТАСС/. Участник специальной военной операции из Карачаево-Черкесии (КЧР) Рустам Магомедов удостоен третьего ордена Мужества. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Указом президента РФ Владимира Путина наш земляк, участник специальной военной операции <...> награжден третьим орденом Мужества. С юных лет он посвятил себя делу храбрых - защите Отечества. <...> Теперь уже трижды кавалер ордена Мужества Рустам Магомедов - пример офицера и истинного гражданина, для которого Родина - превыше всего. Для меня большая честь быть наставником настоящего патриота и отважного воина в рамках программы наставничества кадрового проекта "Герои Карачаево-Черкесии", - говорится в сообщении.

Подполковник Магомедов в октябре возглавил региональный военный учебный центр при Северо-Кавказской государственной академии (СКГА), ранее работал начальником поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО.