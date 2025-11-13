Гора на острове Южный получила название "Фомина"

Абсолютная высота горы составляет 1 291,5 м

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноября. /ТАСС/. Гора, которая находится на острове Южный архипелага Новая Земля в Архангельской области, получила название "Фомина". Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовых актов.

"В соответствии с Федеральным законом "О наименовании географических объектов" и на основании предложения Архангельского областного Собрания депутатов присвоить наименование "Фомина" безымянной горе <...>, расположенной на острове Южный архипелага Новая Земля на территории Архангельской области", - сказано в документе.

По данным распоряжения, абсолютная высота горы составляет 1 291,5 м.