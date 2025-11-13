В Псковской области запустили портал для будущих родителей

Разработка велась с использованием методик Агентства стратегических инициатив и госкорпорации "Росатом"

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Новый информационный портал "Школа будущих родителей" начал работу в Псковской области. Проект был высоко оценен экспертным сообществом и рекомендован к реализации в других регионах России, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

"Инициатива высоко оценена экспертным сообществом и была рекомендована к реализации не только на территории Псковской области, но и по всей стране. Проект ориентирован на поддержку молодых родителей и предоставление им необходимой информации", - отметил Ведерников.

Разработка портала велась с использованием методик Агентства стратегических инициатив и госкорпорации "Росатом". В основе проектных решений лежат результаты глубинных интервью и опросов целевой аудитории. Исследования показали, что 80% респондентов называют отсутствие единого информационного окна причиной откладывания рождения ребенка.

Портал содержит видеоуроки, верифицированные медицинские статьи и информацию о мерах социальной поддержки. Все материалы прошли проверку на достоверность и представлены в структурированном виде. Особенностью сервиса является возможность обратной связи с пользователями для постоянного улучшения контента.

На портале появится раздел о приемном родительстве для поддержки граждан, рассматривающих возможность усыновления. Новый модуль поможет потенциальным приемным родителям получить полную информацию о процедуре и психологических аспектах усыновления. Разработка раздела ведется с учетом результатов проведенных фокус-групп. Проект продолжит развиваться как платформа с обратной связью, позволяющая пользователям оставлять заявки на создание новых материалов.