Свыше 60% опрошенных украинцев выступают за отставку Ермака

Кроме того, 73,9% респондентов считают, что с февраля 2022 года на Украине вырос уровень коррупции, говорится в результатах опроса исследовательской компании "Социополис"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Свыше 60% граждан Украины поддерживают отставку Андрея Ермака с должности руководителя офиса Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании "Социополис".

Он проводился с 19 по 25 сентября 2025 года методом телефонного общения на территории, подконтрольной Киеву. В нем приняли участие 1 007 респондентов в возрасте от 18 лет.

"Согласно результатам опроса, большинство жителей Украины (62,2%) поддерживают отставку Андрея Ермака с должности главы офиса [Зеленского]", - говорится в публикации на сайте.

Также 73,9% опрошенных считают, что с февраля 2022 года на Украине вырос уровень коррупции. Отмечается, что четверть из них винят в этом Зеленского и его офис, а 19,1% - Верховную раду и депутатов.