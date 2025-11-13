В Мариуполе открыли памятник советскому летчику Александру Покрышкину

Бюст почетному жителю города установили на Аллее героев

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Памятник трижды Герою Советского Союза, летчику Александру Покрышкину установили в Мариуполе ДНР в день 40-летия со дня смерти аса, передает корреспондент ТАСС с места события.

Бронзовый бюст открыли на Аллее героев, где с одной стороны стоят памятники воинам Великой Отечественной войны, с другой - специальной военной операции.

"Сегодня, в день памяти Александра Покрышкина, потому что именно сегодня, 13 ноября, 40 лет назад он ушел из жизни. Очень символично, что именно в этот день мы открываем этот памятник выдающемуся человеку, выдающемуся герою - трижды Герою Советского Союза, как уже было сказано, нашему с вами земляку, потому что он является почетным гражданином города Мариуполя. Это звание ему было присуждено в 1968 году. В 1973 году он еще сам, лично открывал монумент нашим авиационным подразделениям, которые освобождали Мариуполь в 1943 году", - сказал глава администрации Мариуполя Антон Кольцов.

Он добавил, что мариупольцы гордятся подвигами Покрышкина. Инициатором установки мемориала выступил Общественный международный фонд славянской письменности и культуры. В ходе церемонии выставили почетный караул из юнармейцев, собравшиеся провели минуту молчания, возложили цветы к памятнику под звуки советских песен: "Первым делом самолеты", "Журавли", "Поклонимся великим тем годам".

"Это делается для того, чтобы сохранить историческую память. Мы бережно к этому относимся, чтобы сохранить ее для будущих поколений - для наших детей, для наших внуков. И сегодня на открытии монумента присутствует очень много молодежи, которая должна знать историю", - сказал журналистам Кольцов.

Уроженец Новосибирска, летчик Александр Покрышкин совершил во время Великой Отечественной войны более 650 боевых вылетов, в 156 воздушных боях сбил 59 самолетов противника. Покрышкин стал первым, кто был трижды удостоен звания Героя Советского Союза и оставался единственным обладателем трех золотых звезд до самого дня Победы над Германией. В 1972 году прославленному летчику было присвоено воинское звание маршала авиации. В Мариуполе Покрышкин удостоен звания почетного жителя, в честь него назвали улицу.