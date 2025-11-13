Артисты Костромского драмтеатра показали спектакль в зоне СВО

В основе постановки 10 рассказов Василия Шукшина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Артисты Костромского драматического театра имени А. Н. Островского показали спектакль по произведениям Василия Шукшина военным из Костромской области в зоне СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Ситникова.

"Артисты Костромского драматического театра имени А. Н. Островского выступили для земляков на передовой. Бойцам 348-го полка показали спектакль по новеллам Василия Шукшина", - говорится в сообщении.

В основе спектакля 10 рассказов Шукшина, среди них - "Микроскоп", "Хозяин бани и огорода", "Воскресная тоска" и "Даешь сердце". По мнению артистов, истории Шукшина близки русскому человеку и способны вдохновить его на подвиги. Показ прошел с большим успехом.

Артисты также привезли костромским военнослужащим посылки с угощениями и письмами от детей со словами поддержки.

Ранее бойцы обращались с просьбами о выступлениях артистов к губернатору во время его поездок в зону СВО. Ситников на встречах с представителями творческих объединений подчеркивал важность обращения к теме специальной военной операции и поездок к военнослужащим для поднятия их боевого духа.