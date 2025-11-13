Лихачев и Гросси проведут переговоры в Калининграде

Гендиректор Росатома и глава МАГАТЭ планируют обсудить вопросы безопасности ЗАЭС и шаги по недопущению ядерной аварии

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проведут консультации в Калининграде по Запорожской АЭС.

Гросси прибыл в Калининград вечером 13 ноября.

Стороны планируют обсудить в целом вопросы безопасности ЗАЭС, а также конкретные совместные шаги по недопущению ядерной аварии, ранее сообщал Лихачев. По его словам, обстановка на Запорожской АЭС не улучшается, ВСУ бьют по жилой инфраструктуре Энергодара и другим объектам.

При этом глава госкорпорации 12 ноября отмечал, что после восстановления двух высоковольтных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС "Днепровская" и "Ферросплавная-1" ситуация с электропитанием станции стабилизировалась. Для их ремонта было установлено локальное прекращение огня рядом со станцией, этому способствовало МАГАТЭ.

Обе ЛЭП, идущие с подконтрольной Украине территории, были повреждены в ходе боевых действий. "Днепровская" была отключена на протяжении 30 дней после ударов ВСУ, ее восстановили и подключили 23 октября. Все это время станция находилась на питании от дизель-генераторов. Вторая линия - "Ферросплавная-1" - не функционировала с 7 мая. 8 ноября на ЗАЭС сообщили, что специалисты восстановили внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС по двум высоковольтным линиям - "Днепровская" и "Ферросплавная-1", что значительно повышает устойчивость энергосистемы станции.

Калининград впервые стал местом встречи Лихачева и Гросси 1 апреля 2022 года. Консультации Росатома и МАГАТЭ 14 ноября 2025 года станут седьмыми по счету. Ранее переговоры проходили в аэропорту Храброво.