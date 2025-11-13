В Северной Осетии создали Центр по поиску без вести пропавших и погибших военнослужащих

В его состав вошла рабочая группа военного комиссариата Северной Осетии, а также волонтеры добровольческого поискового отряда "Своих не бросаем"

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 ноября. /ТАСС/. Центр по поиску без вести пропавших и погибших военнослужащих в зоне спецоперации создан в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"По инициативе Главы РСО-Алания Сергея Меняйло во Владикавказе открылся Центр по поиску пропавших без вести и погибших военнослужащих из числа участников специальной военной операции. В его состав вошла рабочая группа военного комиссариата Северной Осетии, а также волонтеры добровольческого поискового отряда "Своих не бросаем" под руководством Арзу Мамедовой", - говорится в сообщении.

Работа в Центре ведется в тесном взаимодействии - управлением администрации главы и правительства РСО-Алания по работе с обращениями граждан, органами власти республики, республиканским военкоматом, территориальным Фондом "Защитники Отечества" и командованием воинских частей Минобороны РФ.

По словам военного комиссара Владимира Скоромороха, создание Центра позволит сократить время выполнения основных задач, в том числе сбора необходимого пакета документов у родственников без вести пропавших и погибших для организации выплат, а также организовать взаимодействие с воинскими частями по поиску в "серой зоне".

"Самое главное - это дать родственникам пропавших без вести и погибших правдивую информацию о том, что произошло с их близкими. Мы и ранее занимались этим, выработали порядок обращений - эта работа очень энергоемкая и кропотливая, но она должна быть еще и системная. Поэтому мною было принято решение систематизировать ее и вести во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации", - отметил глава региона Сергей Меняйло.