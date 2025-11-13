"Эльбрус" вновь признали лучшим горнолыжным курортом Северного Кавказа

Курорт удостоился главной номинации национальной премии "Горы России"

НАЛЬЧИК, 14 ноября. /ТАСС/. "Эльбрус" признан лучшим горнолыжным курортом Северо-Кавказского федерального округа. Одна из самых посещаемых туристических точек страны удостоилась главной номинации национальной премии "Горы России", сообщается в Telegram-канале премии.

"Эльбрус" - лучший в России горнолыжный курорт Северо-Кавказского федерального округа. Об этом стало известно на церемонии награждения IV ежегодной национальной премии "Горы России", которая прошла в Москве.

"Благодаря Министерству экономического развития, при огромной поддержке Республики Кабардино-Балкария, проделана огромная работа, и мы хотим поделиться тем, что мы сделали. Поэтому, пожалуйста, приезжайте к нам, вы получите незабываемые впечатления, незабываемые ощущения от этого гостеприимства, от наших великолепных гор. Эльбрус - это легенда нашей страны. Это самая известная гора не только в России, но и во всем мире. Мы ждем вас, мы старались, очень много работали, вложили в это много сил. Поэтому приезжайте, оцените", - отметил заместитель генерального директора института развития Кавказ.РФ Николай Гончаров.

"Эльбрус" - самый высокогорный кластер в стране с полувековой историей, место зарождения отечественного альпинизма и горнолыжного спорта. Он ежегодно притягивает сотни тысяч любителей активного отдыха. Сегодня гостям курорта доступно 20 км современных трасс, а самая высокогорная канатная дорога в России поднимает туристов на отметку 3 847 м над уровнем моря. В 2024 году "Эльбрус" также стал победителем в этой номинации.